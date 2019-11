Live-Musik von „De Pänz“ : Schwemlinger Sportler laden zur Kölschen Nacht

Schwemlingen „Rocken Kölsch & andere Leeder“ – dieses Motto hat sich die Band „De Pänz“ auf die Fahne geschrieben. Am Samstag, 16. November, erhalten alle Besucher in der Saargauhalle in Schwemlingen eine musikalische Kostprobe.

Dann steigt ab 20.11 Uhr zum zweiten Mal die Kölsche Nacht des SV Schwemlingen-Ballern. Der Einlass startet um 19 Uhr.

Das Repertoire der Combo besteht aus Titeln der bekanntesten kölschen Bands, dem sogenannten kölschen Kleeblatt (De Höhner, Black Föss, De Räuber, Paveier, Brings). Auch Mallorca-Partyhits gehören zum Programm dazu. Den Endspurt des Abends bilden die Rock-Oldies. Passend zur Kölschen Nacht wird es Früh-Kölsch vom Fass im Ausschank geben. Darüber hinaus stehen Bier, Cremant, Cocktails und Nichtalkoholisches auf der Getränkeliste. Für das leibliche Wohl sorgt die Jugendabteilung des Sportvereins.