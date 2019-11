Klinikum Merzig : Fünf Jahre Mühe zahlen sich aus

Merzig Mit der Neurologischen Frührehabilitation wurde am Klinikum Merzig eine neue Fachabteilung etabliert.

Vor fünf Jahren wurde am SHG-Klinikum Merzig eine Station zur Neurologischen Frührehabilitation eröffnet. Ziel der Einrichtung: Patienten mit Schlaganfällen und anderen schweren neurologischen Erkrankungen sollten schneller an eine Genesung herangeführt werden. Die Station mit zunächst fünf Betten, modernster Ausstattung und multiprofessionellem Behandlungsteam schloss eine Versorgungslücke: Derartige Stationen gibt es im Saarland nur noch in den SHG-Kliniken Sonnenberg und am Krankenhaus in Püttlingen.