Zweitägiger Kurs : Seminar zur Kommunikation

Merzig Ein zweitägiges Einführungsseminar zur Systemischen Transaktionsanalyse bietet die VHS Merzig am Montag, 18. November, und Dienstag, 19. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr, in ihren Räumen in der Gutenbergstraße 14 an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Thomaser