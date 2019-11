Besseringen : Turnküken greifen zur Schaufel

19 Kinder pflanzten mit ihren Eltern 20 Wildobstbäume in Besseringen. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Besseringen 19 Mädchen und Jungen des Besseringer Turnvereins pflanzten mit ihren Eltern Wildobstbäume.

20 Wildobst- und Nussbäume pflanzten unlängst 19 Kinder der Turngruppe des Turnvereins Besseringen. Bewaffnet mit kleinen Schippen machten sich die Zwei- bis Fünfjährigen mit Hilfe ihrer Eltern daran, ihren Baum in die Erde zu setzen. Wer welchen Baum erhielt, wurde ausgelost. Sobald dieser fest in der Erde saß, wickelten sie ein Bissschutz um die jungen Bäume, damit Wildtiere diese nicht beschädigen. Danach hängten die Kinder ihre Namensschilder an ihren Baum.