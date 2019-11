Abschied : Eine Institution verlässt das SOS-Kinderdorf

Hilbringen Kinder und Mitarbeiter verabschiedeten die langjährige Kinderdorf-Mutter Beate Brecht mit einem Fest.

Im Juli 1990 wurde dann eine neue Kinderdorffamilie geöffnet, und Beate Brecht zog mit vier Kindern in Haus Bambi ein. In ihrer 30-jährigen Laufbahn als Kinderdorfmutter begleitete sie 19 Kinder, die aus verschiedenen Gründen nicht in ihrer Herkunftsfamilie bleiben konnten, auf ihrem Lebensweg. Die Jahre waren gefüllt mit vielen Höhen und Tiefen. Eine der größten Herausforderungen empfand Beate Brecht nach eigenem Bekunden darin, angemessen und flexibel auf die Bedürfnisse ihrer Betreuten zu reagieren: „Jedes Kind ist unterschiedlich und benötigt ganz individuelle Unterstützung in persönlichen Krisen. Ihnen dabei zu helfen, ihr Potenzial auszubauen und sie mit ihren Ressourcen zu befähigen, zu selbstbestimmten, verantwortungsvollen Menschen heran zu wachsen, ist genau das, was die Tätigkeit für mich so erfüllend macht.”