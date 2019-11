Sessionseröffnung : Schwemlinger suchen noch ein Prinzenpaar

Maximilian und Anna-Katharina sind Kinderprinzenpaar. Foto: Thomas Streit

Schwemlingen Zum Sessionsstart haben die Karnevalisten ihr Kinderprinzenpaar vorgestellt. Das Amt im Bereich der Erwachsenen ist derzeit allerdings noch vakant.

Der Karnevalsverein mir gen os net 1973 Schwemlingen hat am Wochenende mit zahlreichen Gästen seine Sessionseröffnung gefeiert. Mit großer Freude und unter einem dreifach schallenden „Mir gen os net“ begrüßte der Vorsitzende Ralf Dieter Wallrich zu diesem Anlass das neue Kinderprinzenpaar Maximilian I. und Anna-Katharina I. Die jungen Tollitäten bewiesen ihr Können und ihren Spaß am Karneval dann auch gleich mit einer fesselnden und gekonnt vorgetragenen Begrüßungsrede an die Narren.

Thomas Streit, der Prinzenpaarbeauftragte des Vereins, überreichte dem Prinzenpaar Marvin I. und Mara I., das abdankte, Geschenke zum Trost. Er bedankte sich für die hervorragende Unterstützung und die gute Regentschaft in der vergangenen Session. Die Schwemlinger ließen das neue Kinderprinzenpaar und die Föösend hoch leben und feierten ausgiebig bis spät in die Nacht.

Der KV Schwemlingen hat sich aufgrund des Interesses entschlossen, in der kommenden Session zwei Galasitzungen durchzuführen. Die Sitzungstermine für die beiden Galakappensitzungen sind am Freitag, 24. Januar, und Samstag, 25. Januar 2020. Die Seniorenkappensitzung steigt am Samstag, 1. Februar, und die Kinderkappensitzung am Sonntag, 2. Februar. Der Kartenvorverkauf für die Galas erfolgt am 11. Januar sowie am 18. Januar jeweils von 10 bis 14 Uhr in der Saargauhalle. Der Eintritt für die Senioren- und Kinderkappensitzung ist frei.

Die Tollitäten Marvin und Mara wurden verabschiedet. Foto: Thomas Streit