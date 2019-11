Adventsbasar in Besseringen : Sternenzauber lockt zwei Tage nach Besseringen

Besseringen Selbstgestrickte Mützen, Handschuhe und Schals, Geschenkartikel für Weihnachten und Adventskränze gibt es am Freitag, 22. November, und Samstag, 23. November, beim fünften Sternenzauber in Besseringen.

Am Freitag öffnen die Verkaufsstände ab 16 Uhr und bieten neben mollig Warmem Drechselarbeiten, Vogelhäuser und Nistkästen für Insekten sowie handgeschöpfte Seife an. Am Samstag öffnet der Markt ab 10 Uhr. „Mit den Gewerbetreibenden in Besseringen konnten wir wieder viele Anbieter gewinnen, um unseren Sternenzauber noch besonderer zu machen“, kündigt die erste Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft Besseringen, Esther Schwarz, an. So werden sich die Verkaufsstände nicht nur auf der Bezirkstraße, sondern auch auf dem Parkplatz der Firma Euronics aufgestellt. Für das leibliche Wohl mit selbstgemachtem Schweinskäs, Waffeln und heißen Getränken ist gesorgt.