Vortrag in Merzig : Podologe spricht über Fußpflege

Merzig Über Fußpflege informiert am Donnerstag, 21. November, der Referent Jürgen Detemple im Rahmen der Reihe „Parkinson im Gespräch“ in Merzig. Der anderthalbstündige Vortrag beginnt um 14.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamtes in der Kreisstadt.

Von Dirk Ley

Der Referent ist Podologe und informiert über Fußpflege und den Fuß an sich. Außerdem wird Detemple erklären, wann Strümpfe gut oder schlecht sitzen. Auch über Kompressionsstrümpfe wird er reden.