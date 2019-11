Kostenpflichtiger Inhalt: Planungen zum Regler-Platz in Merzig : BI wünscht sich von der Stadt etwas Mut

Der Gustav-Regler-Platz in Merzig soll sich verändern. Foto: Ruppenthal

Merzig Der größte Teil der Planungen zum Regler-Platz in Merzig findet die Zustimmung der BI Stadtmitte Seffersbach.Ein Kritikpunkt bleibt aber.

Von Christian Beckinger

Die Bürgerinitiative (BI) Stadtmitte Seffersbach wertet die neuen Pläne der Stadt Merzig zur Neugestaltung von Seffersbachbereich und Gustav-Regler-Platz überwiegend positiv. Am vergangenen Mittwoch hatte die Stadtverwaltung bei einer Infoveranstaltung ihre aktuellen Entwürfe zur Umgestaltung des Gustav-Regler-Platzes präsentiert (die SZ berichtete). Im Anschluss an die Veranstaltung teilte BI-Sprecherin Hannah Spanier jetzt mit: „Wir von der Bürgerinitiative sind froh, dass nun ein solcher Plan vorgestellt wurde, bei dem der Kontrast zu dem ersten Plan vom Frühjahr 2018 kaum größer sein könnte.“

Mit dem jetzt vorliegenden Plan „haben wir ein sehr wichtiges Etappenziel erreicht“, befindet Spanier. Das große Gebäude, das ursprünglich auf dem Platz gebaut werden sollte, sei endgültig vom Tisch und der Platz werde weiterhin der Öffentlichkeit als Ruhepol mitten in der Innenstadt zur Verfügung stehen. Die BI-Vertreterin weiter: „Wir begrüßen außerdem ausdrücklich, dass der Platz weiterhin konsumfrei bleiben wird. Dieser Punkt war uns von Anfang an immer sehr wichtig, denn so steht der gesamte Platz jedem gleichermaßen zur Verfügung, unabhängig davon, wie viel Geld er hat.“

Dieses Nutzungskonzept, das alle Bürger miteinbezieht, ziehe sich auch durch die ganze Gestaltung: Der Platz sei so geplant, dass für jeden etwas dabei sei. Außerdem sei jeder Bereich für alle Bürger gut zu erreichen, urteilt Hannah Spanier. Eine Rampe gewährleiste den Zugang zum Bach auch für gehbehinderte Menschen oder Eltern mit Kinderwagen, was besonders für das angrenzende Mehrgenerationenhaus ein großer Vorteil sei. „Der Gustav-Regler-Platz kann so zu einer Begegnungsstätte für alle Generationen werden“, befindet die BI-Vertreterin.

Auch die Erhöhung der Anzahl von Sitzmöglichkeiten, wie von der Stadt vorgesehen, sei dringend notwendig gewesen, ebenso wie die zusätzliche Begrünung durch Bäume und Grünflächen. Diese Maßnahmen zusammen mit der Renaturierung des Seffersbaches wertete Spanier als wichtige Bausteine, die die Stadt Merzig im Hinblick auf Klima- und Umweltschutz voranbringen.

Hannah Spanier. Foto: Ruppenthal

Kritik äußert die Bürgerinitiative jedoch an den Überlegungen zur künftigen Verkehrsführung in der Straße „Am Werthchen“. Hannah Spanier: „Die Umsetzung der Idee eines Shared Space entlang der jetzigen Straße ‚Am Werthchen’ sehen wir allerdings kritisch.“ Grundsätzlich würde die BI die Einführung eines Shared Space begrüßen. „Allerdings müsste die Stadtverwaltung auch die Parkplätze entlang dieser Straße streichen, wenn sie dieses Konzept wirklich umsetzen wollte. Bei einem Shared Space bewegen sich alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt.“ Parkplätze seien aber per Definition den Autos vorbehalten, stünden also den anderen Verkehrsteilnehmern nicht zur Verfügung. Spanier: „Wir fordern daher die Stadtverwaltung auf, einen ehrlichen Shared Space umzusetzen, der diesen Namen auch verdient, und wir bitten sie, den nötigen Mut an den Tag zu legen, auch einmal Entscheidungen gegen die Bedürfnisse der Autofahrer zu treffen und so die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu stärken.“

Mit den in dem aktuellen Plan vorgestellten Maßnahmen könne die Stadt aus Sicht der BI eine deutliche Aufwertung der Innenstadt für die Bürger und auch für Touristen erreichen. Spanier abschließend: „Wir hoffen daher, dass die Pläne nicht nur Pläne bleiben, sondern auch in die Tat umgesetzt werden.“