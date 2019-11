Sessionseröffnung in Menningen : In Menningen beginnt die fünfte Jahreszeit

Menningen Der Fastnachts- und Unterhaltungsverein hat die Inthronisierung von Anna I. und Max I. gefeiert.

Die neue Session hat mit einem Abschied begonnen: „Wir haben unser Amt sehr gerne und mit viel Freude für unseren engagierten Verein ausgeführt“, erklärten Rosalie Gruhn und Andreas Schneiderlöchner bei ihrer Verabschiedung als Prinzenpaar der Session 2018/19 im sehr gut besuchten Bürgerhaus in Menningen. Präsident Karl- Heinz Jager bedankte sich herzlich bei den beiden und bescheinigte ihnen, ihre Sache als Regenten gut gemacht zu haben. Viele befreundete Vereine begrüßte Jager am Freitag in der Narrhalla in Menningen. Dazu gehörten die Vorstände und Prinzenpaare aus Brotdorf, Merzig, Nonnweiler , Beckingen, Hemmersdorf und Schwalbach, die es sich nehmen ließen das neue Prinzenpaar durch ihren Besuch zu unterstützen.