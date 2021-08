Einsatz am Freitagabend : Zigarette löst Feueralarm in Hotel in Hilbringen aus

Zigarette löst Feueralarm in Hotel in Hilbringen aus

Hilbringen Vor Ort konnten die Einsatzkräfte den Übeltäter schnell lokalisieren.

Feueralarm am Freitagabend in der Hilbringer Saarwiesen: Brandmelder hatten im Hotel „Holiday Inn Express“ Alarm geschlagen. Daraufhin wurde das Hotel vorsorglich geräumt, und die Feuerwehr Merzig rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an. Auch Polizei und Rettungsdienst waren zur Stelle.