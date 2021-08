Großbaustelle schreitet voran : Reste der Saarfürst-Brauerei sind nun auch verschwunden

Merzig Das baubedingte Loch mitten im Merzig wird immer größer: Nach Markt- und Abfüllhalle ist nun auch das frühere Verwaltungsgebäude der Saarfürst-Brauerei verschwunden.

Innerhalb weniger Tage gelang es den Abrissspezialisten, den Komplex unmittelbar neben dem Barmer-Gebäude dem Erdboden gleichzumachen. So ist das bei Großbaustellen: Zuerst müssen die alten Gebäude beseitigt werden, bevor die Neuen in Angriff genommen werden kann.

Wenn in wenigen Tagen die letzten Trümmer beseitigt sind, können die eigentlichen Arbeiten für Merzigs neue Mitte starten. In nicht allzu ferner Zukunft wird sich in diesem Bereich ein völlig neues Karree präsentieren, und in einigen Jahren wird sich wohl kaum noch jemand daran erinnern, wie dieser Bereich ursprünglich mal ausgesehen hat. Nur gut, dass es Fotos gibt, die an den Umbruch der Mitte dokumentieren.