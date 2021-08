Bilder in luftiger Höhe : Kunstwind weht durch Merzig

Merzig Eine Open-Air-Ausstellung mehrerer Künstlerinnen wird am Samstag, 14. August, eröffnet.

„Merziger Kunstwind. . . Kopf hoch“ haben fünf Frauen aus der Region ihre Open-Air-Ausstellung genannt, die am Samstag, 14. August, 19.30 Uhr, eröffnet wird. Den Ausstellungsplatz haben Merziger Geschäftsleute zur Verfügung gestellt. Acryl und Pastellkreide hat sich Nicole Müller, Initiatorin des Projektes und Inhaberin von Tiila Interior Design, für ihre Arbeiten ausgesucht. „Die Welt steht still – mein erster Gedanke, als die Geschäfte schließen mussten“, berichtet sie über den ersten Lockdown. „Plötzlich war alles so still, es waren kaum noch Menschen in der Stadt. Dieses Gefühl von Abschottung und dem, was es mit uns macht, so viele Fragen: Wie geht es weiter, was kommt da auf uns zu?“, erzählt sie. Nach fast eineinhalb Jahren Stillstand gelte es aber, den „Kopf hoch“ zu nehmen. „Und nicht nur um sich die Bilder in luftiger Höhe anzusehen“, fordert Müller.