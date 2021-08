Musical, Kino und mehr : Im Kreis Merzig-Wadern ist am kommenden Wochenende einiges los

Fabio Diso und Suzanne Gowabily bei der Premiere des Musicals auf der Freiluftbühne am Zeltpalast Foto: Ruppenthal

Merzig Im Kreis Merzig-Wadern gibt es am kommenden Wochenende wieder einige Veranstaltungen für Groß und Klein. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Musical „Jekyll & Hyde“ im Zeltpalast

Die nächsten Aufführungen des Schauer-Musicals „Jekyll & Hyde“ in der Freiluft­arena des Merziger Zeltpalasts sind an diesem Wochenende, Freitag, 13. August, Samstag, 14. August, und Sonntag, 15. August, jeweils um 21 Uhr. Die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, geschrieben vom schottischen Schriftsteller Robert Louis Stevenson, spielt im viktorianischen England des 19. Jahrhunderts und handelt von einer gespaltenen Persönlichkeit. Die Menschen dachten lange, dass Schizophrenie mit Persönlichkeitsspaltung gleichzusetzen sei, dass also der Betroffene eine gute und eine böse Seele in sich trägt, die einander entweder nicht bewusst sind oder miteinander im Widerstreit liegen. Eine, wie wir heute wissen, falsche Annahme.

Bei schlechter Witterung findet die Vorstellung laut dem Veranstalter, der Musik & Theater Saar, im Zeltpalast statt. Im Ticketpreis sind demnach jeweils zwei Getränke enthalten. Zugelassen seien nur Besucher mit einem gültigen negativen Corona-Test sowie Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis. Das Gelände und die Gastronomie öffnen laut Veranstalter jeweils um 18 Uhr.

Die weiteren Termine sind immer freitags, samstags und sonntags. Die letzte Aufführung ist für Sonntag, 29. August, angesetzt. Infos unter info@musik-theater.de oder online:

„Der Rausch“ in den Lichtspielen Losheim

Der dänische Spielfilm „Der Rausch“ von Regisseur Thomas Vinterberg ist in den Lichtspielen Losheim an diesem Wochenende am Freitag, 13. August, um 20 Uhr, und am Sonntag, 15. August, um 18 Uhr zu sehen.

Zur Handlung: Martin (Mads Mikkelsen) ist Lehrer an einer Schule. Er fühlt sich alt und müde. Seine Schüler und ihre Eltern wollen, dass er gekündigt wird, weil sie mit der Qualität seines Unterrichts nicht zufrieden sind. Ermutigt durch eine Promille-Theorie stürzen sich Martin und seine drei Kollegen Tommy (Thomas Bo Larsen), Nikolaj (Magnus Millang) und Peter (Lars Ranthe) in ein Experiment: Sie wollen durch Alkoholkonsum ihren Blutalkoholwert im Alltag konstant bei 0,5 Promille halten. Das Ergebnis ist am Anfang positiv. Martin hat wieder Spaß am Unterrichten und die Beziehung zu seiner Frau Trine (Maria Bonnevie) entflammt wieder. Doch die negativen Auswirkungen lassen nicht lange auf sich warten.

Kleinkunstsommer in der Merziger Fußgängerzone

Der Merziger Kleinkunstsommer geht weiter: Am Samstag, 14. August, um 11 Uhr, gibt Musikerin Lea Mauer ein Stell­dichein in der Merziger Fußgängerzone, obere Poststraße. Die durch den Sieg beim Wettbewerb „Radio Salü New­comer 2018“ bekannte Musikerin wird nach Mitteilung des Veranstalters, der Stadt Merzig, mit ihrer Gitarre oder eigener E-Piano-Begleitung Akustikcover bekannter Songs darbieten. Ihr Repertoire reiche von Evergreens von Tracy Chapman, Alanis Morissette und The Eagles bis zu Milow, Ed Sheeran oder Maroon 5. Lea Mauer klingt trotz geringst möglicher Besetzung ganz groß und wird die Leute als Solo-Act in ihren Bann ziehen, schreibt die Stadt Merzig.

Weitere Informationen zur Musikerin gibt es auf ihrer Facebook-Seite oder auf der Homepage der Stadt Merzig:

Im Waderner Kino mit dem Esel auf Trekkingtour

Die französische Komödie „Mein Liebhaber, der Esel und Ich“ von Regisseurin Caroline Vignal zeigen die Lichtspiele Wadern an diesem Wochenende am Samstag, 14. August, um 20 Uhr und am Sonntag, 15. August, um 18 Uhr. Der Spielfilm ist freigegeben ab sechs Jahren.