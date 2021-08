Am frühen Sonntagmorgen : Tatverdächtiger nach Brand in der Neunkircher Innenstadt festgenommen (mit Bildergalerie)

Foto: Elke Jacobi 17 Bilder Brand in der Hospitalstraße Neunkirchen

Update Neunkirchen Am frühen Sonntagmorgen werden die Löschbezirke Neunkirchen Innenstadt und Wellesweiler zum Brandeinsatz in die Hospitalstraße gerufen. Es brennt in einem Mehrfamilienhaus. Anfangs ist unklar, ob noch Personen im Haus sind.

Von wegen ruhiger Sonntagmorgen. Die Anwohner in der Neunkircher Hospitalstraße haben bereits in den frühen Morgenstunden jede Menge Aufregung, nachdem einer von ihnen Rauchentwicklung in dem Mehrfamilienhaus kurz hinter der Gabelung zur Oststraße bemerkt hatte. Um 7.56 Uhr geht der Alarm bei der Feuerwehr ein. Um 8.08 Uhr signalisieren die Sirenen den Menschen in der Stadt: Es brennt. Beim Eintreffen der SZ wenige Minuten später ist die Drehleiter ausgefahren. Qualm kommt aus zwei Fenstern im zweiten Obergeschoss. Wie Feuerwehrpressesprecher Christopher Benkert mitteilt ist – wie es im Fachjargon heißt – die Menschenlage unklar. Heißt: Man weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob noch jemand im Haus ist. Viele Anwohner sind nach draußen gekommen oder liegen an den Fenstern, verfolgen die Arbeit der Feuerwehr.

30 Einsatzkräfte

Zwei Feuerwehr-Teams sind vor Ort: Die Löschzüge Innenstadt und Wellesweiler. Während von außen mit der Drehleiter Fenster für Fenster abgefahren wird, um so vielleicht Menschen im Gebäude zu sehen und gleich rausholen zu können, dringen die Wehrleute mit Atemschutzgeräten ins Gebäude ein, beginnen mit den Löscharbeiten. Zwei warten in voller Montur und Ausrüstung. „Das ist das Sicherungstrupp“, erklärt Benkert. Will sagen: Das Team steht bereit, falls ein Feuerwehrmann im Einsatz verletzt wird, um den dann zu bergen. „Unsere Lebensversicherung sozusagen“, sagt Benkert. 30 Einsatzkräfte sind vor Ort, dazu die Polizei, die die Anwohner befragt. An der Haustür wird der zweite Überdrucklüfter aufgestellt. Der bläst frische Luft ins Haus und drängt den Rauch nach draußen, erleichtert den Feuerwehrleuten so die Arbeit. Mittlerweile sieht man: Der Rauch ist stärker, wird aber durch die Lüftung auch heller. Einsatzleiter Christian McCann und Kreisbrandmeister Michael Schuh machen Lagebesprechung am Rand.

Nachlöscharbeiten laufen noch

Um kurz vor 9 Uhr gibt es Entwarnung: Keine Person mehr im Haus. Nun kann das Augenmerk auf die Nachlöscharbeiten gelegt werden. Dazu wird noch der Löschbezirk Furpach angefordert. „Damit wir noch mehr Leute mit Atemschutzgerät vor Ort haben“, erklärt Benkert. Denn dafür braucht es eine spezielle Ausbildung. Die Löscharbeiten werden so zur Gemeinschaftsaufgabe der drei Löschbezirke. Noch sind sie im Gange. Sobald sie abgeschlossen sind, beginnt die Polizei mit der Ermittlung der Brandursache.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach Angaben des SR, geht die Polizei davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.