Ferienlager für Kinder aus Euskirchen : Röhrende Motoren an der Merziger Stadthalle

Röhrende Motoren an der Merziger Stadthalle

Rassige Rallye-Autos, dröhnende Motoren, qualmende Reifen und knatternde Karts sorgten einen ganzen Nachmittag lang für viel Treiben auf dem Parkplatz neben der Stadthalle in Merzig – und zugleich bei Kindern und Jugendlichen aus dem Raum Euskirchen für ein unvergessliches Erlebnis.

Der Automobil- und Touring-Club (ATC) Merzig im ADAC sorgte für ein abwechslungsreiches Programm. In einem entsprechend ausgerüsteten Doppelpedal-Schulungsfahrzeug durften Jungen und Mädchen erste selbstständige Fahrversuche tätigen, und wer es etwas flotter haben wollte, erlebte als Copilot das spezielle Slalomfeeling in einem der Rallyefahrzeuge der „Gentleman-Drivers“ aus Neunkirchen mit ihren Fahrern aus dem gesamten Saarland. Wer es dagegen etwas ruhiger angehen lassen wollte und mehr Wert auf die eigene Geschicklichkeit legte, konnte sich auf dem Fahrradparcours versuchen. Ganz hoch in der Gunst der Kinder und Jugendlichen standen die Slalomfahrten mit dem Nachwuchskart. Und als besondere Belohnung gab es zudem für alle Kinder und Jugendlichen Urkunden und Pokale aus den Händen von Edgar Neusius, Winfried Weber und Uwe Bohrer. Der Schausteller Thomas Sonnier spendierte zudem für alle jungen Akteure ein großes Eis.