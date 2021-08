Gefährlicher Einsatz : Feuersbrunst in Griechenland - Saar-THW schickt Kollegen ins Katastrophengebiet

Personen stehen bei der Bekämpfung eines Waldbrandes in einem rauchverhangenen Waldstück in der Nähe des Dorfes Pefki auf der Insel Euböa. Foto: dpa/Petros Karadjias

St. Wendel Wochenlange Hitze und Dürre, dazu starke Winde: Feuerwehren kämpfen ohne Unterlass gegen Feuerwände, die in Griechenland und auf den Inseln entfacht wurden. Jetzt schickt das Technische Hilfswerk Unterstützung aus dem Saarland.

Erst die Fluten in Deutschland, jetzt die Feuersbrunst am Mittelmeer. Und erneut ist das Knowhow des Technischen Hilfsdienstes (THW) gefragt, um die Einsatzkräfte vor Ort und damit die Opfer zu unterstützen. Denn viele Waldbrände sind außer Kontrolle geraten.

Unter jenen, die in Griechenland gebraucht werden, ist auch ein Mitglied des THWs aus St. Wendel-Bliesen. Wie THW-Sprecher Markus Tröster der Saarbrücker Zeitung am Sonntagabend (8. August) mitteilte, wird sein Kollege Daniel Müller noch in der Nacht auf Montag die Reise antreten. „Zuerst trifft er sich mit weiteren Helfern in Mainz. Von dort geht es weiter nach Bayern und über Italien nach Griechenland.“ Bei dem Saarländer handelt es sich demnach um einen 32 Jahre alten Materialinstandhaltungsexperten. Das heißt: Der Elektronikfachmann kümmere sich vor Ort darum, dass die technischen Geräte einsatzfähig bleiben.