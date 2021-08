Eine Person erlitt eine Rauchvergiftung : Bewohner löschen den Brand im Keller selbst

Weiskirchen Ein Durchlauferhitzer hat einen Brand in einem Einfamilienhaus in Weiskirchen verursacht. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die Bewohner des Hauses den Brand selbst löschen.

Im Keller eines Einfamilienhauses in der Straße Im Hänfert hat am Samstagabend ein Durchlauferhitzer Feuer gefangen. Eine Person erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Grund für den Brand war ein technischer Defekt, teilt die Polizeiinspektion Nordsaarland mit. Durch die Rauchentwicklung wurden die Bewohner des Hauses auf dem Brand aufmerksam und konnten diesen noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen. Aufgrund der schnellen Reaktion kommt es zu keinem größeren Sachschaden. Die Bewohner wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Zum Einsatz kam die Polizei Nordsaarland, die Feuerwehr Weiskirchen sowie der Rettungsdienst.