Corona-Regeln : Kläger verlieren vor Gericht: Verkürzter Genesenenstatus nach Infektion bleibt bestehen

Saarlouis Gleich mehrere Antragsteller wollten durchsetzen, dass der Genesenenstatus nach einer Corona-Infektion wieder auf sechs Monate statt wie jetzt 90 Tage hochgesetzt wird. Dabei machten sie verfassungswidrige Bedenken geltend. Das sahen die Richter nicht so und sagen auch warum.

Seit Mitte Januar gelten nach einer Covid-19-Ansteckung Genesene nur noch 90 Tage als immunisiert und sind in dieser Zeit mit Geimpften gleichgestellt. Zuvor hatte die Dauer sechs Monate betragen. Auf Anraten der Experten beim bundeseigenen Robert-Koch-Instituts (RKI) war die Spanne verkürzt worden.

Dagegen hatten mehrere Antragsteller unter anderem vor dem saarländischen Verwaltungsgericht geklagt. Die Saarlouiser Richter wiesen am Mittwoch, 30. März, mehrere Eilanträge dazu zurück. Dass diese Regel verfassungswidrig wäre, habe „das Gericht nicht festzustellen vermocht“, heißt es dazu in einer schriftlichen Mitteilung des Gerichts.

Konkret: Anfangs hatte die Bundesregierung die verkürzte Geltungsdauer des Genesenenstatus‘ lediglich in der Corona-Ausnahmeverordnung festgeschrieben. Das war am 15. Januar. Seit 19. März ist dies im Infektionsschutzgesetz geregelt und damit auf einer rechtlich sichereren Grundlage. Damit entfällt nach Ansicht des Verwaltungsgerichts der Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit.