Saarland-Wahl : Das Debakel mit der AfD-Landesliste – Josef Dörr nur dank Aktion seiner Gegner im Landtag

Saarbrücken Josef Dörr ist für die AfD nur dank einer Aktion seiner Gegner wieder Mitglied im Saar-Landtag. Er profitiert vom umstrittenen Rückzug der Landesliste – wegen einer Sonderregelung im Wahlrecht.

Der frühere AfD-Landesvorsitzende Josef Dörr (83) ist überraschend der Gewinner des Skandals um den Rückzug der Landesliste seiner Partei vor der Landtagswahl. Damit profitiert er ausgerechnet von einer Aktion seiner parteiinternen Gegner, zu denen auch Dörrs eigener Sohn Michel gehört. Mit einer gültigen Landesliste seiner Partei wäre Dörr, der aktuell noch die Faktion der AfD führt, nicht in den neuen Landtag eingezogen. Nur weil diese von seinen Gegnern in einer Nacht-und-Nebel-Aktion zurückgezogen wurde, zieht er ins Parlament ein.

Landeswahlliste zurückgezogen

Wie der Landeswahlleiter mitteilte, holte die AfD am Sonntag je einen Sitz im Wahlkreis Neunkirchen und Saarlouis. Dörrs Listenplatz 1 im Wahlkreis Saarbrücken zog zunächst nicht, weil sein Stimmenanteil dort zu gering war, um einen der dort elf zu vergebenden Sitze zu erhalten. In diesem Fall wäre nach dem saarländischen Wahlrecht der dritte Sitz, der der AfD nach dem Landesergebnis insgesamt zustand, über die Landesliste vergeben worden. Nur weil diese im Falle der AfD nicht existierte, fiel der fehlende dritte Sitz der AfD an den Wahlvorschlag in Saarbrücken - und damit an Dörr.