Pandemie in Zahlen : Ein Corona-Opfer und 219 neue Fälle

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Montag, 28. März, einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Gestorben ist eine 65-jährige Frau aus Mettlach. Sie ist das 111. Opfer in dieser Statistik. Überdies meldet der Landkreis 219 neue Fälle: 44 in Merzig, 35 in Wadern, 32 in Mettlach, 26 in Beckingen, neun in Perl, 29 in Weiskirchen und 44 in Losheim am See. Aktuell sind 4330 Menschen mit Corona infiziert. Die Inzidenz steigt nach RKI-Angaben auf 2674,2. Seit Ausbruch der Pandemie sind im Grünen Kreis bisher 25 188 Covid-19-Infektionen gemeldet worden.