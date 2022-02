Nach Bund-Länder-Runde zur Pandemie : Ministerpräsident Hans: Fast alle Corona-Regeln im Saarland werden am 20. März aufgehoben – diese schon am Wochenende

Saarbrücken/Berlin Bund und Länder haben beschlossen, dass die Corona-Beschränkungen stufenweise fallen sollen. Stichtag ist der 20. März. Schon ab diesem Samstag sollen die ersten, achtsamen Lockerungen auch im Saarland umgesetzt werden – sie betreffen den Einzelhandel und die Kontaktbeschränkungen.

Am 20. März sollen die meisten Corona-Beschränkungen enden – darauf haben sich Bund und Länder in ihrer Spitzenrunde, der Ministerpräsidentenkonferenz, an diesem Mittwoch geeinigt. „Wir werden auch im Saarland, aller Voraussicht nach, ab Samstag alle Kontaktbeschränkungen für Geimpfte aufheben“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Kontaktbeschränkungen bleiben dann nur noch für Ungeimpfte bestehen, vollständig Immunisierte sind dann von jeglichen Kontaktbeschränkungen befreit. Zudem wird dann die FFP2-Masken-Pflicht im Einzelhandel in eine dringende Empfehlung umgewandelt. Was im Einzelhandel gelte, gelte auch im ÖPNV, so Hans. Es muss also eine medizinische Maske getragen werden, nicht zwangsläufig eine FFP2-Maske, auch wenn diese von der saarländischen Regierung weiter empfohlen wird. Die Pflicht zur Kontaktnachverfolgung endet am Freitag, die Aufhebung von Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene sowie die neue Masken-Regelung treten am Samstag in Kraft.