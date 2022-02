Lockerung der Corona-Maßnahmen : Im Saarland fällt ab heute die Kontaktnachverfolgung weg – welche Bereiche betroffen sind

Update Saarbrücken Seit heute ist im Saarland keine Kontaktnachverfolgung mehr notwendig. Das hat der Landtag am Mittwoch beschlossen. Welche Bereiche jetzt von dem Wegfall betroffen sind und warum die Saar-Groko trotz Lockerungen warnte.

Der Landtag hat am Mittwoch das Ende der Kontaktnachverfolgung im Saarland beschlossen. Die entsprechenden Vorschriften wurden aus dem Covid-19-Maßnahmengesetz gestrichen. Die Entscheidung fiel einstimmig.

„Vor dem Hintergrund der derzeit hohen Zahl täglicher Neuinfektionen, der beschränkten Kapazitäten der Gesundheitsämter sowie des guten Schutzes von geboosterten Personen ist nunmehr eine Aufhebung der Regelungen zur Kontaktnachverfolgung veranlasst“, hieß es in der Begründung von CDU- und SPD-Fraktion zur Änderung des Covid-19-Maßnahmengesetzes.

Ministerpräsident Hans: Fast alle Corona-Regeln im Saarland werden am 20. März aufgehoben – diese schon am Wochenende

Nach Bund-Länder-Runde zur Pandemie : Ministerpräsident Hans: Fast alle Corona-Regeln im Saarland werden am 20. März aufgehoben – diese schon am Wochenende

Die AfD-Fraktion bemängelte, dass die Kontaktnachverfolgung nicht schon früher beendet wurde. Sie forderte erneut, alle Corona-Maßnahmen sofort zu stoppen und es den Bürgern zu überlassen, wie sie sich schützen. Fraktionschef Josef Dörr beklagte einen Vertrauens- und Autoritätsverlust durch die Corona-Regelungen. „Keiner weiß mehr, was verboten und was erlaubt ist“, sagte er.

Die große Koalition warnte vor dem Eindruck, die Pandemie sei vorüber. Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) räumte einen Vertrauensverlust ein. Das Allerwichtigste sei es aber in den vergangenen zwei Jahren gewesen, die Bürger zu schützen. „Ich bin in einer schwierigen Situation, nicht nur angenehme Dinge zu verkünden“, sagte sie. Das Auslaufen der Kontaktnachverfolgung wertete sie als Schritt in Richtung Normalität.