Corona-News im Live-Ticker : Omikron-Subtyp BA.2 ist auf dem Vormarsch – RKI: Pandemie-Verlauf hängt von Verantwortungsbewusstsein ab

Liveblog Berlin/Saarbrücken Bund und Länder ringen aktuell um den künftigen Pandemie-Kurs. Ein neues Infektionsschutzgesetz ist heute nach vielen Diskussionen veröffentlicht worden. Der Omikron-Subtyp BA.2. breitet sich in Deutschland unterdessen rasant aus.

Ungeachtet hoher Infektionszahlen hat der Bundestag ein geändertes Infektionsschutzgesetz mit dem Wegfall der meisten bundesweiten Corona-Schutzregeln beschlossen. In namentlicher Abstimmung votierten am Freitag 388 Abgeordnete für die Pläne der Ampelkoalition, 277 lehnten sie ab, 2 enthielten sich. Nach einem heftigen Schlagabtausch hatten in zweiter Lesung SPD, FDP und Grüne dafür gestimmt - alle anderen dagegen. Mit den Neuregelungen sollte sich noch direkt am Nachmittag abschließend auch der Bundesrat befassen.

Ab Sonntag soll es nur noch wenige allgemeine Vorgaben zu Masken und Tests in Einrichtungen für gefährdete Gruppen geben. In Bussen und Bahnen soll weiterhin Maskenpflicht gelten können. Für regionale sogenannte Hotspots kann es weitergehende Beschränkungen geben, wenn das Landesparlament für diese eine besonders kritische Corona-Lage feststellt. Die Bundesländer wollen aber noch eine bis maximal 2. April eingeräumte Übergangsfrist nutzen und jeweils aktuell geltende Schutzregeln zumindest teilweise aufrechterhalten.

Kontaktbeschränkungen enden am Samstag im Saarland

Die Corona-Maßnahmen sollen bis zum 20. März in drei Stufen zurückgenommen werden. Im ersten Schritt fallen die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene weg. Was Bund und Länder im Detail beschlossen haben, können Sie hier nachlesen.

Die Beschlossenen Maßnahmen werden auch im Saarland umgesetzt, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Mittwoch. Als erstes sollen die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene und die Pflicht für FFP2-Masken im Einzelhandel fallen. „Wir sind in einer neuen Phase der Pandemie angekommen und das bedeutet mehr Eigenverantwortung“, sagte Hans und ergänzte: „Wir können noch nicht sagen 'Corona ist vorbei'.“

Seit dem 9. März erreicht die Inzidenz mittlerweile im Saarland schon täglich einen neuen Rekordwert – auch der Freitag ist diese Woche keine Ausnahme. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet heute 3928 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 2239. Am Donnerstag und am Mittwoch waren es noch über 4300 Neuinfektionen. Die Inzidenz lag am Donnerstag bei 2199,3. Das Saarland hat damit aktuell die zweithöchste Inzidenz aller Bundesländer - nur Mecklenburg-Vorpommern weist einen höheren Wert auf.

Das RKI meldet zudem am Freitag acht weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. 1467 Menschen starben an oder mit dem Virus seit Pandemie-Beginn im Saarland.

Insgesamt gab es bisher 206 079 bestätigte Corona-Fälle im Saarland. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird – diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Der Landkreis mit der höchsten Inzidenz ist weiter St. Wendel mit 2823,3. Auch Saarlouis, Merzig-Wadern und der Regionalverband weisen weiterhin steigende Inzidenzen über 2000 auf. In Neunkirchen steigt die Inzidenz nur leicht an auf 1864. Nur im Saarpfalz-Kreis sinkt die Inzidenz derzeit. Hier gibt es die mit Abstand niedrigste Inzidenz saarlandweit (1309,5). Alle Werte im Überblick finden Sie in der Tabelle.

Lokale und regionale Informationen zum Coronavirus finden Sie auch unter:

