CDU will einheitlichen Aufgabenträger : Saar-CDU will ÖPNV auf Landesebene organisieren

Saarbrücken Die Saar-CDU will den Nahverkehr (ÖPNV) auf Landesebene organisieren. Dafür stimmten am vergangenen Samstag die Delegierten beim Parteitag in Theley. Im zugehörigen Antrag des Landesvorstandes, der Kreisverbände und mehrerer Unionsgruppen ist von einer „Bündelung bei zukünftig nur noch einem Aufgabenträger“ die Rede.

