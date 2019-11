Finanzskandal : Millionenklage gegen Ex-LSVS-Geschäftsführer

Saarbrücken Im Finanzskandal um den Saar-Sportverband sollen der frühere Angestellte Paul H. und eine Prüfgesellschaft zur Kasse gebeten werden.

Der saarländische Landessportverband (LSVS) will in der Finanzaffäre seinen Ex-Hauptgeschäftsführer Paul H. und frühere Wirtschaftsprüfer in Regress nehmen. Bereits Ende Oktober hat der Sportverband beim Arbeitsgericht Saarland eine Klage gegen beide eingereicht. Es geht um eine Forderung in Höhe von 10,2 Millionen Euro. Das hat der LSVS am Sonntag mitgeteilt.