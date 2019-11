Tagung des Evangelischen Kirchenkreises Saar-West : Verband für evangelische Kitas

Dllingen Die Evangelischen Kirchenkreise im Saarland werden einen Verband für ihre Kindertagesstätten (Kita) gründen. Das wurde am Samstag bei der Tagung des Evangelischen Kirchenkreises Saar-West in Dillingen beschlossen.

Das teilte die Synode des Kirchenkreises am Sonntag mit. Schon 2012 hatten sich laut Kirchenkreis die meisten der evangelischen Kitas zu einem Verbund Evangelischer Kindertagesstätten im Saarland (VeKiS) zusammengeschlossen: 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen knapp 2000 Kinder in 31 Kitas, davon 16 im Kirchenkreis Saar-West. Er wird nun in einen Verband umgewandelt, der von den Kirchenkreisen getragen wird. Er soll am 1. Januar 2021 seine Arbeit aufnehmen. Alle Kirchengemeinden tragen über eine Umlage zur Finanzierung bei, hieß es.