Klimapakt : Saar-Fraktionen: ÖPNV muss endlich besser werden

Saarbrücken Der öffentliche Personennahverkehr im Saarland muss endlich verbessert werden, sind sich CDU, SPD und Linke im saarländischen Parlament einig. Gerade wenn es darum gehe, die Ziele des Klimapakets erreichen zu wollen.

Denn bevor man versuche, Autofahrer beispielsweise durch höhere Kraftstoffpreise dazu zu bringen, auf Bahn oder Bus umzusteigen, müsse der ÖPNV auch flächendeckend vorhanden sein, argumentiert Linken-Fraktionschef Oskar Lafontaine. So seien allein im Saarland 147 Kilometer Bahntrassen stillgelegt. „Man hat das Gegenteil von dem gemacht, was notwendig wäre, um jetzt eine Preissteuerung in Gang zu setzen.“