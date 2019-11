Parteitag in Theley : Saar-CDU-Chef Hans mit Topergebnis wiedergewählt

CDU-Landeschef und Saar-Ministerpräsident Tobias Hans erhielt in Theley 305 von 310 Stimmen. Foto: dpa/Oliver Dietze

Theley (dpa) Der saarländische CDU-Parteivorsitzende Tobias Hans hat vor dem Parteitag in Leipzig seine Partei zum Ende der internen Personaldebatten aufgerufen. „Wir senden ein Signal der Geschlossenheit, das alle Parteifreunde in Deutschland in der CDU auch hören werden, auf dass es auch besser werde in der CDU im Bund“, sagte Hans am Samstag beim Landesparteitag in Theley.

Dort wurde er in seinem Amt bestätigt: 98,4 Prozent der Delegierten stimmten für den 41-Jährigen, der die CDU Saar seit gut einem Jahr führt. Auf Twitter erklärte er später: „Ich bin überwältig! Vielen Dank für das Vertrauen. Packen wir es gemeinsam weiter an!“