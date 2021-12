Gesamtkosten für die schnellere Auffahrt-Möglichkeit zur A 8 in Zweibrücken-Mitte steigen dadurch um fast 40 Prozent : Überflieger verlängert: Vergessene Einfädelspur fertig

Gesamtkosten für die schnellere Auffahrt-Möglichkeit zur A 8 in Zweibrücken-Mitte steigen dadurch um fast 40 Prozent

Zweibrücken In einer Woche wird die Rampe zur A 8 wieder für den Verkehr freigegeben. Die gefährliche Situation an der Einmündung zum Kreisel-Arm ist entschärft. Das hat viel Geld gekostet.

Nächsten Mittwoch, 15. Dezember, wird voraussichtlich die seit Ende September Richtung Saarland komplett gesperrte Autobahn-Auffahrt Zweibrücken-Mitte mitsamt Überflieger wieder geöffnet. Das hat der UBZ (Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken) am Mittwoch auf Merkur-Anfrage mitgeteilt.

Überflieger: Einfädelspur wird doppelt so teuer

Fast 700 000 Euro eingeplant : Überflieger: Einfädelspur wird doppelt so teuer

Denn die 2018/19 beim Bau des Überfliegers vergessene Einfädelspur ist so gut wie fertig, wie der Merkur-Reporter am Dienstag bemerkte. Sie ist bereits asphaltiert, sogar die Markierungen sind schon auf der Straße aufgebracht. Letzteres geschah am Montag (Nikolaustag), wie der UBZ erklärte.