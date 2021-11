Einstimmiger Stadtrats-Beschluss nach Bürgerbeteiligung : Zweibrücken verfolgt „Smart City“-Ideen

Zweibrücken Welche Wünsche und Visionen haben Bürgerinnen und Bürger für ein ein „smartes“ Zweibrücken? Workshop-Ergebnisse haben die Basis für einige nun geplante Maßnahmen gelegt.

In welchen Bereichen wären neue oder bessere digitale Angebote in der Stadt sinnvoll? „Vom Bauchgefühl her könnten wir ganz viele tolle Sachen machen – aber wir wollten wissen: Was wünscht sich der Zweibrücker Bürger von einer Smart City?“ Deshalb, so Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD), hat die Stadt mit dem Fachbüro Kokonsult eine Bürgerbeteiligung gestartet.