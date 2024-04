Klettercup der Förderschulen im Zweibrücker Kletterzentrum „Camp4“ Hoch hinauf und stolz darauf

In roten, blauen, schwarzen und orangenen T-Shirts vertreten die Schüler zwischen 11 und 18 Jahren ihre jeweilige Schule. Alle Bewertungen einer Gruppe werden am Ende zusammengerechnet – was den Zusammenhalt, Teamleistung und Gemeinschaftssinn fördert und zusätzlichen Ansporn gibt. Aber im Laufe des Tages entwickeln sich auch schulübergreifende Freundschaften, konnte Katja Kalle beobachten. Den Wettbewerbsmodus erklärt Achim Fischer, selbst begeisterter Kletterer, der an seiner Schule am Webersberg in Homburg lange Jahre die Kletter-AG leitete: „Es gibt acht Touren mit je vier Sektoren und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Jeder darf sich fünf Routen raussuchen. Für jeden bezwungenen Sektor gibt es fünf Punkte, ganz oben angekommen werden dem jeweiligen Schulkonto also 20 Punkte gutgeschrieben.“