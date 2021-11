SV 64 Zweibrücken : Der SV 64 zeigt Geschlossenheit

Nach der starken vergangenen Saison geht es bei den Handballern des SV 64 Zweibrücken in diesem Jahr darum, die 3. Handball-Liga zu halten. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Bei der Jahreshauptversammlung wurden die Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt. Bislang ist der Verein gut durch die Coranazeit gekommen.

(red) Das bewährte Vorstandsteam um den alten und neuen Vorsitzenden Jürgen Knoch wird die Geschicke des SV 64 Zweibrücken auch in den beiden kommenden Jahren weiterführen. Dies ist das Ergebnis der Jahreshauptversammlung. Sämtliche Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wieder- beziehungsweise neu gewählt.

Knoch stellte nach der Begrüßung zu Beginn seines Berichtes heraus, dass die Corona-Pandemie auch bei seinem Verein vieles durcheinander gewirbelt hatte. So musste zum Beispiel die Jahreshauptversammlung 2020 ausfallen, sodass dieses Mal Rechenschaft für die beiden Vereinsjahre 2019 und 2020 ablegen würde. Mit Blick auf die finanzielle Situation des Vereins erklärte er, dass „wir ganz gut durch diese schwierige Coronazeit gekommen sind“. Knoch bedauerte aber, dass doch viele für den Zusammenhalt des Vereines wichtige Veranstaltungen – wie das Pfingstzeltlager – nicht stattfinden konnten.

Jürgen Kroner ging in dem Bericht des Abteilungsleiters auf die sportliche Situation des SV 64 ein, berichtete, dass die Zweibrücker Löwen in der laufenden Saison 2021/22 mit 20 gemeldeten Mannschaften erneut der Verein mit den meisten Mannschaftsmeldungen im Bereich des Handball-Verbands Saar sind. Allerdings mussten im Jugendbereich bei fünf Mannschaften in dieser Saison erstmals Spielgemeinschaften mit verschiedenen anderen Vereinen eingegangen werden.