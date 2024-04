Zweibrücken „Das Gesetz folgt dem, was schon ist“

Er appelliert an die Bevölkerung, dass man sich damit auseinandersetzen solle, was rechtmäßig ist und was nicht. Gerade aus Jugendschutzgründen gebe es die Regelung im Gesetz mit der Liste an Orten, wo kein Cannabis konsumiert werden darf. „Machen sie sich also schlau, bevor sie in der Öffentlichkeit konsumieren“, rät Zöller.