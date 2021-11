Jugendbücherei Zweibrücken : Viel Spaß bei der digitalen Schnitzeljagd

Wie viele DVDs können insgesamt in der Jugendbücherei ausgeliehen werden? Finley und Kilian schätzten die große Sammlung an Filmen. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken In der Jugendbücherei lösten Kinder mit Tablets Fragen nicht nur zum Lesen.

Elf Kinder, alles regelmäßige Büchereibesucher, hatten sich dafür angemeldet und hatten sichtlich Spaß beim Fragen und Aufgabenlösen. Nach der Gruppenzulosung ging es paarweise los und wenn man Kindern in diesem Alter ein Tablet in die Hand drückt, stellt man schnell fest: Erklären muss man da nichts. Etwa eine Stunde lang meisterten die Elf die Fragen, bei denen es beispielsweise herauszufinden galt, wie viele Treppenstufen zur Bücherei führen, welches Internat Hanni und Nanni besuchten oder zu schätzen, wie viele DVDs im Bestand der Jugendbücherei sind.

Im November und Dezember stehen übrigens die nächsten Veranstaltungen an, zu der sich Kinder jetzt schon unter Tel. (0 63 32) 92 39 40 anmelden können: Am Montag, 6. Dezember, ist um 16 Uhr das Puppentheater KnuTh „Rotkäppchen im Winterwald“ zu Gast. Aufgeführt wird das weihnachtliche Stück in der Aula der Hauptschule Nord, also direkt unterhalb der Jugendbücherei. Außerdem kommt am Freitag, 19. November, um 16 Uhr zum bundesweiten Vorlesetag ein Gast in die Jugendbücherei und wird aus einem ausgewählten Buch vorlesen. Auch hierzu ist eine Anmeldung erforderlich.