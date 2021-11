Dirk Schneider wittert „Dienstpflichtverletzung“ der Zweibrücker Stadtspitze bei gescheiterter Kündigung einer Führungskraft : Arbeitswillige Stadt-Beschäftigte fürs Nichtstun bezahlt?

Zweibrücken Dirk Schneider fragte Oberbürgermeister Wosnitza: „Die Mitarbeiterin durfte über Monate nicht zur Arbeit erscheinen. Wie hoch ist der dadurch entstandene Schaden?“

Kündigungsschutz-Klage am Arbeitsgericht in Zweibrücken : Stadt will eine Führungskraft loswerden

Schneider erinnerte in seiner Anfrage daran, dass Wosnitza beim Arbeitsgerichts-Gütetermin Ende Juni klare Signale der Richterin bekam, dass ein mögliches Urteil Ende Oktober wohl gegen die Stadt ausgehen werde, wenn sie bis dahin nicht juristisch relevante Kündigungsgründe vorlege (wir berichteten). Wosnitza lehnte bei dem Gütetermin den Vorschlag des Rechtsanwalts der Gekündigten ab, sie bis zum Gerichtsverhandlungstermin am 28. Oktober an ihren Arbeitsplatz zu lassen, damit die Stadt sie am Ende nicht fürs Nichtstun bezahlen müsse.