„Elmira‘s Orient“ : Zum Üben gehört der Spaß dazu

Zweibrücken Mit Feuereifer üben die Gruppen von „Elmira‘s Orient“ auch in dieser schwierigen Zeit. Besonders begeistert sind die Kindergruppen, die ihre Tanzlehrerin Elena Loch alle anhimmeln. „Schön tanzen“ ist das Ziel, das alle zusammen erreichen wollen.

„Die sind soooo goldig.“ Die Augen von Elena Loch strahlen. In kleinen Schritten lehrt Zweibrückens Bauchtanzikone bereits Kinder ab dem dritten Lebensjahr, anmutig in der Gruppe zu tanzen. Als Hilfestellung haben sich die Mädchen runde Schablonen auf die Erde gelegt, um als „fliegende Schmetterlinge“ immer wieder auf ihre „Blumen“ zurück zu fliegen. „Eins - zwei – drei – vier“, zählt die Bauchtanzlehrerin und tanzt Schritte und Bewegungen vor, die die Kinder der Tanzgruppe „Sternschnuppen“ nachahmen.

Die Kleinen sind mit Feuereifer dabei, die Wangen glühen, während sie ihre kleinen Schleier mit erstaunlicher Eleganz um sich herum schwingen. Dabei lernen besonders die Kinder in der Bauchtanzschule „Elmira‘s Orient“ kindgerecht weitaus mehr, als Körperbeherrschung, persönlichen Ausdruck, stolze Haltung oder Teamfähigkeit. Sie erfahren ganz profane Dinge fürs Leben und sei es, wie man in einem Raum das Licht anmacht. „Du bist groß. Ich zeige dir, wie das geht“, setzt die beliebte Dozentin sofort auf Lösung, als ein kleines Mädchen weinend Hilfe sucht, weil es in der Umkleide dunkel ist.