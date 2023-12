Umstrittene Rampe zur Autobahn 8 Die kuriose Pannen-Geschichte des Zweibrücker Überfliegers

Optisch durchaus ein Schmuckstück, wegen der hohen Kosten und einem Planungsfehler aber umstritten: Der Überflieger zur Autobahn 8 in Zweibrücken, hier auf einem Foto vom November 2020. 2,5 Millionen Euro teuer wird der Überflieger, nachdem im Herbst 2021 die zunächst vergessene Einfädelspur am Überflieger-Ende hinzugebaut wurde. Im Folgenden ein Rückblick auf die Überflieger-Geschichte in Bildern.