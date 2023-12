Städte und Gemeinden im Überblick Wo die Kriminalität im Saarland am höchsten ist

Platz 23: Spiesen-Elversberg

In Spiesen-Elversberg wurden statistisch 4455 Delikte pro 100 000 Einwohner begangen. Damit liegt die Gemeinde auf Platz 23 der Saar-Kommunen, in denen am häufigsten Straftaten verübt wurden.

Straftaten insgesamt in Spiesen-Elversberg:

2022: 565

2021: 463

2020: 466