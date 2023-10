Fotostrecke Bilder des Tages

6. Oktober, Berlin: Besucher stehen am ersten Tag der 19. Ausgabe des «Festival of Lights» vor der Staatsoper Unter den Linden (l) und St. Hedwigs-Kathedrale. Vom 6. bis 15. Oktober werden zwischen 19 und 23 Uhr an 42 Orten in Berlin Lichtkunstwerke ausgestellt oder Gebäude angestrahlt.