Bildergalerie Tiere des Tages

Schleswig-Holstein, Friedrichskoog: Eine Möwe greift sich einen Fisch, den ein Seehund bei der täglichen Fütterung in der Seehundstation, gerade fressen will. In der Seehundstation Friedrichskoog befinden sich aktuell 153 junge Seehunde die in den kommenden Wochen ins Wattenmeer entlassen werden, wenn sie das nötige Gewicht erreicht haben. Mit der Hochphase der Seehundgeburten im Wattenmeer steht in diesen Tagen in den beiden deutschen Seehundstationen für die Tierpfleger die arbeitsreichste Zeit des Jahres an.