Bildergalerie Diese Promis sind 2024 gestorben

3. Januar, Hamburg: Günther Fielmann, Vorstandsvorsitzender der Fielmann AG, steht 2014 am Rande einer Bilanz-Pressekonferenz in Hamburg neben Regalen mit Brillengestellen. Der Unternehmer Günther Fielmann ist tot. Der Gründer der gleichnamigen Optikerkette starb am 3. Januar im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lütjensee in Schleswig-Holstein.