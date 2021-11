Großbaustelle in St. Arnual : Abrissarbeiten am Daarler Kreisel – Firma muss Baumängel beseitigen

Am St. Arnualer Kreisel müssen Betonfundamente erneuert werden, nachdem die Autobahn GmbH Baumängel festgestellt hatte. Sie hat Zäune aufgestellt, damit keine Autos beschädigt werden. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Schon seit Anfang September müssen Autofahrer in der Saarbrücker Innenstadt geduldig sein. Die umfangreichen Bauarbeiten am Verkehrskreisel in St. Arnual dauern noch immer an. Nun beobachtete ein Leser sogar Abrissarbeiten. Was es damit auf sich hat.