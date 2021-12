Ortsbeirat Rimschweiler : Gespür für Hochwasserschutz entwickeln

Schrebergärten am Hornbach Nähe Birkhausen. Foto: Elisabeth Heil

Zweibrücken Der Rimschweiler Ortsbeirat plant im kommenden Jahr eine Informationsveranstaltung zu diesem Thema.

Im September hat der Stadtrat sein Hochwasser-Vorsorgekonzept für Zweibrücken vorgestellt. Besonders Hochwassergefährdet sei demnach auch der Ortsteil Rimschweiler, wo der Hornbach bis an den alten Ortsrand ausufern könne, heißt es in dem Konzept. Im Ortsbeirat Rimschweiler wurde das Thema am Dienstagabend natürlich aufgegriffen. „Der Bericht hat für unseren Stadtteil im Fall von Starkregen ein erhöhtes Gefahrenpotenzial ermittelt, das vor allem vom Hornbach ausgeht“, betonte der stellvertretende Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann. „Im Falle eines Jahrhunderthochwassers (HQ100) wäre zum Beispiel das Wiesental, insbesondere der Bereich zwischen Bahnhof- und Feldstraße, überschwemmt. Auch Richtung Unterdorf beim OGV und dem Hasenheim bis zu den Wochenendhäuschen links des Hornbachs würde es dann schlimm aussehen“, prognostiziert das Konzept.

Doch auch das Gebiet entlang des Atzenbachs sei gefährdet. In Teilen der Böhmerstraße drohe Bodenerosion, ebenso in der Friesenstraße, der Eckstraße, der Bayern- und der Austraße. An der Brücke, wo der Atzenbach die Eckstraße kreuzt, sieht der Ortsrat ebenfalls eine Gefahrenstelle. Die Stelle ist sehr eng. Im Übrigen gäbe es im Tiefental eine ganze Reihe von Kleingartengrundstücken, wo allerlei gelagert werde, was im Falle eines Hochwassers mittreibt und die Brücke sicherlich blockieren würde. Der Ortsrat regte deshalb an, die Bürger in einer Informationsveranstaltung im kommenden Jahr umfassend zu informieren und ihnen auch Lösungsvorschläge an die Hand zu geben. „Gerne auch mit einem Experten vom UBZ“, betonte Fuhrmann. „Wir müssen die Bevölkerung für den Selbstschutz sensibilisieren, weil jeder auch in der Verantwortung steht, auf seinem Grundstück etwas in Sachen Hochwasservorsorge zu tun.“

In einem weiteren Tagesordnungspunkt ging es um das Neubaugebiet „Im Hirtengarten“. Auf dem früheren Schrottplatz an der Vogesenstraße sollen zirka zehn Wohnbaugrundstücke entstehen sowie ein Mehrfamilienhaus in dreigeschossiger Bebauung (wir berichteten). Das Mehrfamilienhaus könnte für Miets- oder Eigentumswohnungen genutzt werden. Für das Projekt sei „eine Nutzungsmischung möglich“. Der Investor habe hier „freie Hand“. Die äußere Erschließung des Baugebietes erfolge weitestgehend über die Vogesenstraße, die innere Erschließung über eine Stichstraße mit Wendeanlage.

„Die Grundstücke für die Einfamilienhäuser sind sicher schnell weg, die Nachfrage ist groß“, sagte Ortsvorsteherin Isolde Seibert. „Anders sieht es mit dem großen Grundstück aus. Ich finde, hier sollten wir uns darum bemühen, dass die Stadt jemanden findet, der dieses Haus baut, zum Beispiel die Gewobau“, schlug sie vor. Dass die Stadttochter dafür aber nicht in Frage kommt, wusste Klaus Fuhrmann zu berichten. „Für sie ist das Grundstück zu klein“, wie er nach Rücksprache mit der Gewobau bereits in Erfahrung bringen konnte.

Im Übrigen könnte sich die Ortsvorsteherin vorstellen, im Erdgeschoss des Mehrparteienhauses einen öffentlichen, barrierefreien Bereich, inklusive kleinem Büro der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers, einzurichten. „Das müssten wir in die Gespräche mit einbringen“, sagte sie.

Mit dem Ausbau der Bayernstraße ab der Pfalzstraße soll es 2023 losgehen. Die geplanten Sanierungskosten liegen bei 684 000 Euro. Vorbereitende Kanalarbeiten, bei denen Teile des Kanals erneuert werden müssen, stünden aber schon 2022 an, so die Ortsvorsteherin. Auch der Baubeginn der geplanten Verkehrsinsel am Ortseingang von Ixheim kommend steht fest: März bis Mai 2022.

Darüber hinaus möchte der Ortsrat seine Anregungen zur Gestaltung des Kreisels vor den Toren Rimschweilers an den UBZ weitergeben, der für die Umsetzung zuständig ist. Wiesen und Bäume würden sich die Rimschweiler wünschen. Mal schauen, ob es klappt.

Schließlich beratschlagte der Ortsrat noch darüber, was mit dem Restbudget von rund 1000 Euro geschehen soll. Isolde Seibert schlug eine Spende von 300 Euro an die Kirchengemeinde vor für die notwendige Pflege der Bäume auf dem Gelände des Kindergartens. Die Ortsratsmitglieder lehnten den Vorschlag aber mit zwei Gegenstimmen ab.