Stauende in Sicht : Nach Verzögerungen: Arbeiten am St. Arnualer Kreisel wohl in letzten Zügen (mit Bildergalerie)

Nach Verzögerungen: Arbeiten am St. Arnualer Kreisel wohl in letzten Zügen (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Eigentlich sollte schon Ende November alles fertig sein. Doch der Verkehrsknotenpunkt St. Arnualer Kreisverkehr über der Saarbrücker Stadtautobahn blieb länger dicht als erwartet. Jetzt zeichnet sich ein Termin für die Freigabe ab.

Das Ende der Bauarbeiten am St. Arnualer Kreisel ist in Sicht. Am Donnerstag, 26. November, wurden die ersten großen Leittafeln installiert, riesige Wegweiser über der Fahrbahn, die den Autofahrern besser als bisher den Weg weisen sollen und in die Ampeln integriert sind. Ähnliche Systeme gibt es in Saarbrücken bereits am Ludwigskreisel.