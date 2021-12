Wegen Corona : Nikolaustreffen abgesagt

Zweibrücken Geplant war schon alles, jetzt wird auch diese Veranstaltung eine Saison Pause machen müssen.

Eine Erfolgsgeschichte, die selbst 2020 und 2021 weiter geschrieben werden kann, sind die Baumschmück-Aktionen in der Innenstadt. Diese findet bereits zum vierten Mal statt und Petra Stricker wertet es als „tollen Erfolg, dass so viele Lust haben, dabei mitzumachen“. Viele Geschäfte und Vereine hätten nachgefragt. Sie überbieten sich regelrecht mit kreativen Schmuck-Ideen.

An Stelle der sonst üblichen, offiziellen Feierstunde hatte das Team des Stadtmarketings bereits am Jahresanfang die Preise persönlich in den Einrichtungen verteilt. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass sich 2022 wieder eine Vielzahl gut gelaunter Nikoläuse bei dem hoffentlich dann ebenfalls wieder möglichen Weihnachtsmarkt versammeln können.