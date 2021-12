1265 Bürger unterschreiben für Ansiedlung von Logistikzentrum zwischen Contwig und Zweibrücken : Amazon-Befürworter gewinnen Petitions-Duell

Andreas Eich (links) bei der Unterschriften-Übergabe an Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Dienstag im Zweibrücker Rathaus-Foyer. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken/Contwig „Für die Ansiedlung von Amazon in Zweibrücken“ hat der Bürger Martin Eich 1265 Unterschriften gesammelt. Oberbürgermeister Wosnitza verriet bei der Übergabe, warum ihn dies besonders freue.

Eich sollte recht behalten mit seiner Vermutung: Seine Online-Petition fand mehr Unterstützer als die der Gegner . Eich übergab Wosnitza am Dienstag im Zweibrücker Rathaus-Foyer 1265 Unterschriften.

Dass seine Petition knapp die Nase vorn hat, ist in dreierlei Hinsicht bemerkenswert. Auf einen Aspekt – die Mobilisierung fällt bei Protesten GEGEN politische Entscheidung oft leichter – machte Wosnitza aufmerksam: „Es ist selten, dass Petitionen sich FÜR etwas einsetzen.“ Hinzu kommt: Anders als die Bürgerinitiative gegen die Amazon-Ansiedlung betrieb Eich seine Pro-Petition alleine. Und, worauf der 53-jährige Arbeiter besonders stolz ist: Während es bei der Kontra-Petition auch viele Unterschriften aus ganz Deutschland gab, sind fast alle Pro-Unterschriften aus Zweibrücken und Umgebung.

Wosnitza sprach in der Vergangenheit von 400 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, die das Logistikzentrum wohl schaffen werde. Eich freut, dass damit eine Großansiedlung in Aussicht ist, die auch beruflich gering qualifizierten Menschen Arbeit verschafft: „Zwölf Euro pro Stunde sind besser als Hartz IV.“ Und das sei ja nur der Einstiegslohn bei Amazon, ein Aufstieg möglich. Er denke da auch an seinen arbeitslosen 23-jährigen Sohn.