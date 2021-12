Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Marlene an einem ihrer Lieblingsplätze in Zweibrücken. Gerade im Sommer ist es hier besonders schön - ein kleines Paradies, könnte man sagen. Aber wo ist das? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.