Zweibrücker Arzt und Politiker von Impfgegnern auf Facebook beleidigt und bedroht : Hetze gegen Gensch: Polizei kennt schon vier Verdächtige

Zweibrücken Der Zweibrücker Politiker und Arzt war auf Facebook ins Visier militanter Impfgegner geraten, weil er Corona-Impfungen für Jugendliche empfahl.

Gensch hatte auf seiner Facebook-Seite es für „sinnvoll“ erklärt, auch 12- bis 18-Jährige gegen Covid-19 zu impfen. Denn die Jugendlichen hätten „bei normalem Sozialverhalten (Schule, Sportvereine, Partys) in den nächsten sechs Monaten eigentlich nur die Wahl zwischen einer Delta-Virus-Infektion oder einer Impfung“, schrieb Gensch damals. Eine Infektion berge „einige nicht-kalkulierbare Risiken“ wie Spätfolgen. Dagegen seien nach weltweit schon 4,6 Milliarden verabreichter Impfdosen (mittlerweile sind es über acht Milliarden) klar, dass die Nebenwirkungen begrenzt und überschaubar seien, so Gensch.

Was ist aus Genschs Anzeige geworden? Der Merkur hat bei der Polizei Zweibrücken nach dem Sachstand gefragt. Inspektionsleiter Matthias Mahl antwortet, die Anzeige befinde sich „wegen der umfangreichen Ermittlungen noch in Bearbeitung“. Mahl schreibt weiter: „Bis dato sind vier Beschuldigte ermittelt. Zwei der Personen wohnen in Zweibrücken, eine weitere im Kreis Kaiserslautern und die vierte in Hessen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass weitere im Zusammenhang getätigte beleidigende Äußerungen Personen zugeordnet werden können, deren Identität festgestellt werden kann.“