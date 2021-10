Fast 700 000 Euro eingeplant : Überflieger: Einfädelspur wird doppelt so teuer

Am Montagnachmittag herrschte reges Treiben am „Überflieger“. Bagger und Lkw fuhren hin und her, immer wieder laut hupend, um die Arbeiter zu warnen. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten für das Anlegen einer Einfädelspur abgeschlossen sein. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Laut UBZ liegen die Gesamtkosten bei fast 700 000 Euro — Bund der Steuerzahler ging noch vor einem Jahr von knapp der Hälfte aus.

Wie mehrfach berichtet, wurde bei der Planung des „Überfliegers“ vergessen, am Ende der Auffahrt auf die A 8 eine Einfädelspur anzulegen. Weshalb am Übergang zur Autobahn aus Sicherheitsgründen kurioserweise ein Stopp-Schild steht.

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) griff diese völlige Fehlplanung im Oktober 2020 in seinem „Schwarzbuch“ in dem er bundesweite Fälle von Steuerverschwendung anprangert, auf (wir berichteten).

Das allerdings ist mittlerweile Makulatur, wie der UBZ (Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken) auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. Nach gegenwärtigem Stand muss mit mehr als doppelt so hohen Kosten gerechnet werden. Laut UBZ sind für die Straßen- und Erdarbeiten Kosten in Höhe von 511 477,02 Euro eingeplant und für Abfuhr und Verwertung von zwischengelagerten Bodenmassen 187 549,55 Euro. Macht insgesamt 699 026,57 Euro – also mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr vom BdSt taxiert.